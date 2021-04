Coque Malla ha vuelto a posicionarse en contra del ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. Así se ha expresado en laSexta Noche: "Mi compromiso con la libertad de expresión es total. Soy consciente de que tiene un precio, y hay que pagarlo para que la libertad de expresión no tenga límites. Yo estoy dispuesto a pagarlo". Pero ¿cuál es ese precio? "Aceptar discursos de odio, situaciones que no nos gustan oír...", ha señalado, poniendo de ejemplo experiencias que él mismo ha vivido.

"Yo escucho cosas que no me gusta oír. En mis redes sociales recibo insultos continuamente, pero no quiero que metan a nadie en la cárcel por eso", ha expuesto, reivindicando que "el beneficio que tiene que la libertad de expresión no tenga límites es mayor que el perjuicio" y rechazando contundentemente que la cárcel entre en este debate: "Me sale decirlo de una maneara totalmente visceral y emocional: nadie debería acabar en la cárcel por decir cosas".

Cree Malla que, sacando el ingreso en prisión de esta ecuación, sí pueden entrar en el debate respuestas distintas a situaciones como las vividas por el caso de Pablo Hasél. "Otra cosa son sanciones, restricciones en tu trabajo...", ha planteado, si bien, de nuevo, ha señalado que "en el ámbito del arte la libertad de expresión no puede tener límites".