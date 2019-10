"Sería muy bueno que el Gobierno de Cataluña nos empezara a explicar quiénes son los que están en la calle tirando adoquines, enfrentándose con la Policía porque me da la impresión escuchando al señor Torra, a Aragonès, a los líderes independentistas que ellos alguna idea deben tener de quiénes son porque saben que no son de los suyos, han llegado a llamarles infiltrados, lo que no nos han contado es cómo saben que son infiltrados, quién organiza a esta gente y de dónde han sacado las herramientas para arrancar adoquines", ha manifestado Carlos Alsina en laSexta Noche.

Para el periodista, "el Gobierno catalán tiene la obligación de investigarlo, de aclararlo y exponerlo públicamente". Sin embargo, ha criticado que "Torra siempre está en esa posición ambigua" y ha dicho que "no debería extrañarle la violencia cuando él anima a la desobediencia".

En esta línea, Alsina ha afirmado que "a Torra le sobrepasa el cargo que ejerce desde el minuto uno de desempeñarlo", que "no ha gobernado nada en el año y medio que lleva" y lo único que ha hecho ha sido "envenenar y engañar a la población". "Lleva mintiendo desde antes, durante y después de asumir el cargo", ha indicado.

El periodista ha calificado a Torra como "el muñeco de Puigdemont, que es su creador". " El nombre de Torra lo propone Puigdemont y lo primero que dice Torra cuando se presenta a su investidura es que el presidente legítimo al que reconoce es el de Waterloo. Por eso creo que Torra no hace nada por sí mismo. Todo lo que dice viene dictado por Waterloo", ha expresado Alsina, quien ha añadido que "no es que no de la talla, sino que es un problema, un daño público para Cataluña".