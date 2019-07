La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid ha manifestado en laSexta Noche su enfado por las palabras de Inés Arrimadas en las que la diputada de Ciudadanos declaraba: "Apelo a PSOE y Podemos que llevan semanas calentando contra Cs como hicieron antes de la manifestación del 8 de marzo, cuando las propias ministras socialistas nos intentaron echar de la manifestación".

"Si entramos en las declaraciones de Inés Arrimadas, a mí me parece una sinvergonzonería decir que es culpa de Podemos o del PSOE. Los hechos en sí mismo los denuncio y los detesto y pedí que si alguien quería manifestar su disconformidad con los pactos que tiene Cs con Vox se produjera en silencio", ha criticado Carla Antonelli.

Además, Antonelli ha defendido que "el Orgullo LGTBI es un orgullo pacífico, pero lo que no puede ser es que se vaya en busca de un titular". "Ellos tenían derecho a ir como cualquier ciudadano y no se les puede impedir que fueran y a mí esto que ha sucedido me da muchísimo dolor porque el Orgullo no es esto", ha señalado la activista a favor de los derechos LGTBI.

"Si alguien está descontento con Ciudadanos es por sus pactos con la extrema derecha, pero yo no quiero que los insulten ni los falten al respeto porque todo el mundo tiene derecho a ir", ha manifestado Antonelli, tras los forcejeos e insultos a Ciudadanos por su presencia en la manifestación del Orgullo.