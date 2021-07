Baltasar Garzón se ha mostrado muy crítico en laSexta Noche con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el estado de alarma decretado en la primera ola de la pandemia. "La sentencia no se ha explicado bien, y los tribunales no están para confundir más, sino para aclarar, y, sobre todo, no pueden sustituir a los que tienen el conocimiento, como son los expertos", ha manifestado

En este sentido, el jurista ha expresado que "entrar a debatir si es un estado de alarma o de excepción es bizantino", tras lo que ha defendido que "debería haberse evitado esa decisión, y habría que haber tomado una acorde con la lógica y, además, muy explicada y muy pedagógica".