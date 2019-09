Etxeandia ha hablado en laSexta Noche de su último papel, en la película 'Sordo'. El actor ha reconocido que le "aterrorizaba no hacerlo bien" y que le fue "atacando el miedo" hasta el punto de que le "entró fiebre dos semanas antes" dos semanas antes de ponerse a trabajar. Sin embargo, ha expresado que, a pesar del miedo, hacer la película "fue valsámico".

'Sordo' es una película que trata sobre la realidad de hace 75 años y, por ello, Iñaki López le ha preguntado si cree que España ha superado las heridas de la guerra. "Este país le ha dado la espalda. No ha querido aprender, ha preferido olvidar. Es tan doloroso que prefieren no hablar del tema. Es un error olvidar porque está muy cerca lo que ha ocurrido y la sensación que me da es que va a volver a ocurrir, y me aterroriza un poco. Tiene que ver más con no querer empatizar que con política", ha lamentado el actor.

Asimismo, ha tratad el tema de la exhumación de Franco, afirmando que "hay cosas muy extrañas que ocurren en este país como, por ejemplo, que Lorca siga en una cuneta". "No tiene sentido ninguno. Una de las personas más importantes culturalmente en la inspiración para todo un planeta y que siga en una cuneta, y que todavía haya gente que piense que es mejor olvidar y pasar...", ha manifestado.

"En 2019 todavía nos extraña que haya gente que quiera enterrar a sus muertos, mientras este hombre todavía tiene un mausoleo. Yo quiero empatizar con todo el mundo, pero es una injusticia, una marcianada. Tú te vas a Berlín y han curado sus heridas", ha argumentado Asier Etxeandia.