En laSexta Noche hemos tirado de hemeroteca para recordar el apoyo que dio Loles León a Felipe González durante su campaña electoral para ser elegido presidente del Gobierno. "Apoyo a Felipe y al PSOE porque mi madre me enseñó a entender el socialismo de corazón, el de verdad. Ella no está aquí, pero me dijo que nunca abandonase a Felipe pasara lo que pasara y aquí estoy por la libertad y la tolerancia", dijo entonces la actriz, quien ha expresado que piensa en su madre al ver esas imágenes, y se ha emocionado al recordarla.

"Estoy emocionada por verlo. Es verdad que se lo prometí. Ella se estaba muriendo y me dijo que no dejase nunca al PSOE, al socialismo. Me dijo que se iba, pero que me quedase en su lugar, y que no dejase al PSOE, ni al Barça", ha recordado con una sonrisa León, a lo que ha añadido que ella ha "trabajado mucho por los derechos, por las igualdades y libertades", pero ahora cree que tiene que "ceder el puesto a las mujeres y hombres jóvenes que tienen que luchar por la democracia y por la libertad en este país" "Tenemos que luchar todos juntos, pero yo ahora soy solo punto de apoyo", ha apostillado.

Loles León estará hasta el próximo 13 de marzo representando 'Una noche con ella' en el teatro de La Latina de Madrid.