Para Ángel Martín, es "mentira" que cuando alguien está "colocado" lleva a cabo mejores procesos creativos. En laSexta Noche, el escritor reflexiona acerca de esta cuestión.

"Algunos de los que nos dedicamos al entretenimiento buscamos una justificación al uso de las drogas. Probablemente eres capaz de entrar en rincones que de no estar drogado no entrarías, lugares que de otra manera no habrías llegado", explica.