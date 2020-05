El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha expresado su opinión sobre el hecho de que Madrid tenga que permanecer en la fase 0: "Lo respetamos, pero no lo compartimos. Al igual que la semana pasada, esta semana también estábamos preparados para pasar de fase. Así se lo transmitimos a Sanidad, y, de hecho, en las reuniones que hemos mantenido, no han puesto ningún pero", ha asegurado.

Por eso, según ha afirmado Aguado, se han llevado una "sorpresa" con la decisión del Gobierno que "supone un mazazo para seis millones y medio de españoles que viven en Madrid y, fundamentalmente, para miles de autónomos, de empresas, de pequeños negocios que querían abrir y hacerlo con seguridad, pero que tendrán que esperar al menos una semana más".

En este sentido, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha criticado que el Gobierno "ha abandonado, en parte, los criterios técnicos" y que "ha sido una decisión arbitraria porque ellos mismos han roto las reglas del juego que habían marcado para la desescalada; hablan de cogobernanza, pero aquí no ha habido cogobernanza de ningún tipo, sino que ha sido una decisión unilateral del Gobierno".

"Se ha inventado fases intermedias que no estaban previstas y han tomado una decisión frente a un informe sólido de la Comunidad de Madrid donde demostrábamos que teníamos camas suficientes en UCI y hospitales", ha manifestado en la misma línea Aguado.

Por estos motivos, ha dicho, que no entienden la decisión del Gobierno de dejar a Madrid en la fase 0. "Espero que no sea una decisión estrictamente política y que quieran castigar a la Comunidad de Madrid porque no castigan a este gobierno, sino que castigan a los madrileños", ha expresado.

Sin embargo, el dirigente de Cs ha afirmado que van a volver a solicitar el paso a la fase 1 porque "esto ya no es una crisis sanitaria, sino que es una crisis económica y social" y que prueba de ello son "las colas de personas esperando alimentos en Cáritas y Cruz Roja que crecen cada día y los negocios que cierran".

"Yo no estoy a favor de abrir a las bravas. Hay que abrir con control, usando mascarillas de forma obligatoria porque no podemos estar confinados. La solución no está en quedarnos confinados, sino en aprender a convivir con el virus, reactivar la economía y protegernos y la mejor forma de protegernos es usando la mascarilla", ha defendido Aguado.

En lo referente al informe de Sanidad sobre Madrid al que ha tenido acceso laSexta, Ignacio Aguado ha criticado: "No es admisible que nos enteremos a través de un medio del informe de Sanidad; no es serio, no es responsable; así no se pueden hacer las cosas".

Así, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que están atendiendo "a todos los casos sospechosos de tener el COVID-19" y que están "en condiciones de hacer la prueba PCR a todo el que lo necesite". "Por ello, no entendemos la decisión, pero sabemos las consecuencias directas en la vida de miles de personas, como tampoco entendemos que el uso de mascarillas no sea obligatorio", ha manifestado.