Enma López (PSOE) ha asegurado en laSexta Xplica que Isabe Díaz Ayuso perderá su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid debido al caso de fraude fiscal de su pareja.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un piso que ha sido pagado tras un fraude fiscal. Y tiene encima un piso a nombre del abogado de su pareja. Ella se paseaba en un Maserati. Tiene que asumir responsabilidades éticas. Ayuso va a caer tarde o temprano", comenta la socialista.

Una afirmación que ha tenido respuesta de Alfonso Serrano (PP), explicando que no es un tema público: "Cuando das explicaciones y no son suficientes para la izquierda, no hay que dar ninguna más. No es un tema que afecte a fondos públicos. Tenemos un presidente que dijo que o pactaría con Bildu o que la amnistía no cabe en la Constitución. Es un presidente que vive en la mentira y estáis pidiendo responsabilidades a una mujer por problemas de su pareja".