El empresario David Canales: "La gente no va a querer alquilar a personas pueden tener una tendencia a convertirse en vulnerables"

El empresario ha explicado que habría que quitar esa etiqueta porque "ningún casero con dos dedos de frente que le quiera alquilar a esta persona y es tremendamente injusto".

El empresario David Canales ha participado en el debate de la vivienda en laSexta Xplica. Él llegó a tener tres viviendas en alquiler, pero decidió venderlas porque "el Estado nos está desamparando ante esta escasa defensa jurídica que podemos tener los propietarios".

Canales ha defendido que se ha acabado sintiendo mal por ser propietario de varios pisos: "No es que nos sintamos desamparados jurídicamente, pero es que también socialmente porque nos han hecho ver como que ahora los rentistas o los que tenemos propiedades somos los malos de la película".

Por otro lado, el empresario ha señalado que se debería quitar la etiqueta de vulnerabilidad para dar seguridad a los propietarios: "Una persona te deja de pagar, se declara vulnerable y tienes un problema muy serio (...). Pues es mejor no alquilar a determinados colectivos. Ahora, se debería de quitar la etiqueta de vulnerabilidad en las relaciones con arrendatarias. ¿Por qué? Porque la gente no va a querer alquilar a personas que tienen o pueden tener una tendencia a convertirse en vulnerables".

"Si yo veo que es una abuelita, con todos mis respetos, o una persona que a lo mejor está divorciada, que tiene dos hijos a su cargo, solo vive de una prestación o un subsidio, no va a haber ningún casero con dos dedos de frente que le quiera alquilar a esta persona y es tremendamente injusto. La línea no tiene que ir por ahí, tiene que ir todo lo contrario", ha concluido.

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