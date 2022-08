Elisa Beni habló en laSexta Noche de la natalidad en España y señaló que "hay mujeres que no tienen hijos porque no quieren y mujeres que quieren tener hijos pero no pueden". "El hecho de tener hijos es un bien social, un bien nacional, por lo que hay que convertir tener hijos en un chollo. La sociedad tenemos que poner dinero y medios para que haya mujeres que decidan libremente tener hijos, porque los necesitamos, por lo que tenemos que convertir esto en una cosa que sea súper atractiva", defendió la periodista.

En este sentido, Beni subrayó que "el mayor descenso de la natalidad se produce en los países del sur, mientras que en los países del norte lo tienen mejor porque están implementados muchos más sistemas para que la mujer decida tener hijos con ayudas, con guarderías en las empresas...". "Es más fácil tener un hijo en Noruega que tenerlo en España", aseguró.

Para la periodista, "tener hijos es una inversión", ya que, tal y como argumentó, "si hay más ciudadanos, en el futuro las pensiones se sostendrán mejor y habrá más consumidores". "Si no se invierte dinero en el futuro de este país, se conseguirá que las mujeres, en el libre ejercicio de su derecho digan que para sacrificarse, para perder su carrera y vivir muy mal, mejor no tienen hijos", advirtió.