El programa laSexta Xplica abordó la noche del sábado el asunto de la brecha generacional, motivo por el que invitó a varios jóvenes al plató. Uno de ellos, el estudiante universitario Jaume León, expuso su situación: "Estoy pagando 300 euros por un zulo y lo máximo que he cobrado son 480", aseguró.

El economista Javier Díaz-Giménez, quien defendió previamente que "los jóvenes que salen de las universidades, institutos... son capaces de generar el salario que terminan cobrando", no dudó en decirle que su situación se debe a que "trabaja muy pocas horas".

Por su parte, el joven le replicó, planteando cuál era la situación del economista cuando tenía con 24 años. "Cuando estaba estudiando con 24 años, haciendo el doctorado, cobraba 810 dólares y pagaba 325 de alquiler", aseguró Javier Díaz-Giménez.

"¿Por qué no me han dado un contrato indefinido de ocho horas?", lamentó Jaume, quien aseguraba que él lo tiene "más complicado". "A mí no me preguntes. No sé en qué sector trabajas, no sé qué es lo que haces, no sé por qué no te estableces por tu cuenta... No sé cuál es tu problema", le respondió Díaz-Giménez. "Yo, desde luego, si estuviera en tus circunstancias, estaría buscándome la vida, tendría dos trabajos... y estaría preocupado como probablemente estás tú, pero creo que tienes dos manos y una cabeza", agregó, como puedes ver en el vídeo que acompaña a esta información.

El economista zanjó la discusión asegurando que "es difícil comparar". "Vivimos en un estado que a ti te ayuda mucho. Tú hoy en España tienes 400 euros por pedirlos y no tienes que hacer absolutamente nada".