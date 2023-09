Javier Díaz-Giménez, profesor en IESE Business School, se ha mostrado rotundo en laSexta Xplica: "La gasolina la tienen que pagar los usuarios y no los contribuyentes porque no es gratis", ha defendido.

"Hay unos países que controlan la producción y hay una organización de países productores y exportadores que no compiten. Cuando son capaces de controlar los precios, éstos suben", ha indicado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

En este sentido, Díaz-Giménez ha insistido en que el Gobierno "no puede ni debe intervenir". "Estamos beneficiando a unos y perjudicando a todos. La gasolina la tienen que pagar los usuarios y no los contribuyentes porque no es gratis", ha incidido.