El aplaudido discurso de un joven: "Si echamos un par de coj**** entre trabajadores, empersarios, jóvenes y jubilados sacamos el país"

Las palabaras de Antonio Garamendi han avivado el debate en laSextaXplica donde Aritz Durán, un joven estudiante, se ha convertido en la voz de una generación que pide unión: "Dejemos ya que nos dividan desde arriba".

El debate de laSextaXplica abordó este fin de semana si existe una brecha generacional entre jóvenes y adultos en el ámbito laboral, traslas palabras de Garamendi que provocaron un fuerte rechazo entre el público más joven.

Aritz Durán, un joven estudiante, defendió con firmeza el papel de su generación. "Vamos a defender las pensiones de nuestros abuelos, el mío que tiene 80 años, que construyó este país, apoyemos a la población joven, la que vamos a levantar este país de la ruina", defendió Durán, quien también pidió dejar atrás las divisiones entre clases y generaciones: "Dejemos de decir que todos los empresarios son explotadores porque no todos son así, al igual que todos los trabajadores son unos vagos".

Para ello, el jovén hizo un llamamiento a la unión reforzando la idea de que "los de arriba" dejen de "dividirnos". "Vamos a unirnos por sacar adelante todo esto y si echamos todos un par de cojones entre trabajadores, empresarios, jóvenes, jubilados, niños y abuelos vamos a sacar adelante España".

