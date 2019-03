'Duelo en la cocina': Chicote y Revilla preparan sus mejores platos

El reto culinario fue idea de Miguel Ángel Revilla, que en un alarde de valentía propuso al chef de Chicote una batalla entre fogones. "Hay tanta mala noticia en España que se me ocurrió que una cosa de estas distendida podía venir bien entre tanta crispación", explica el expresidente de Cantabria.

Frente a él uno de los mejores cocineros de España, el presentador de 'Pesadilla en la cocina', Alberto Chicote, que llega al reto con “todo que perder y nada que ganar". Es cierto, Revilla llega sin presión al duelo y se nota, está exultante, tanto que anuncia que en los próximos meses será abuelo. "Le enseñaré este reto a mi nieto", afirma el político.

"¿No le iréis a llevar este plato a Bárcenas, no?"

Miguel Ángel Revilla prepara un plato llamado ‘Perrechicos’ o 'Seta de San Jorge’, degustación que por supuesto elabora con materia prima de Cantabria. Por su parte, Chicote cocina un arroz con pulpo, alcachofas y un queso de Madrid. "Como yo sabía que él iba a traerse todo de Cantabria, yo he traído lo que he podido de Madrid”, explica el chef. "Pulpo lo he intentado pero ninguno me ha entrado".

Mientras Chicote y Revilla cocinan sus platos tienen tiempo para hablar sobre actualidad y, sobre todo, hacer gala del sentido del humor que caracteriza a ambos personajes. Es el caso de Revilla, que pregunta a Iñaki López: "¿No le iréis a llevar este plato a Bárcenas, no?". El político no entiende por qué Bárcenas no había sido encarcelado antes. “Yo no le habría dado tiempo a mover las cuentas", explica Revilla.

La última subida de impuestos del Gobierno afectará a alcohol y tabaco, una subida que afectará enormemente al sector de la hostelería. “El consumo de alcohol se ha visto muy tocado en los últimos tiempos, la gente consume menos”. Según Revilla, han subido "todos los impuesto, no han dejado uno vivo".

"Han subido todos los impuesto, no han dejado uno vivo"

El reto se acaba e Iñaki López mete prisa a los contrincantes. "Falta muy poco tiempo para terminar el plato y emplatarlo”. Revilla no tiene muy claro el concepto y contesta: "Emplatarlo es tirarlo encima del plato".

Una vez terminado los platos, Revilla y Chicote se enfrentan a las críticas del jurado. Ellos son Concha Crespo, crónista gastronómica, Iñigo Aguirre, periodista especializado en gastronomía y Ximo Sáez, chef.