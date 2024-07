La situación de la vivienda en Málaga ha hecho que miles de ciudadanos se movilicen ante un precio del alquiler "inasumible". En laSexta Xplica, Tania Moya y Alejandro Orfila lamentan que los políticos les hayan "ridiculizado" y "enfrentado contra el turismo", cuando ellos insisten en que no están "en contra de los turistas".

Ambos tienen sueldos de unos 1.800 euros cuando el precio medio del alquiler en la ciudad es de 1.028 euros al mes. "El alcalde dicen que si no tenemos a alquiler es porque no tenemos formados, la concejala dice que nos vayamos a una hora del centro", lamenta Tania, que recuerda que hay personas que están rechazando trabajos en Málaga porque "no pueden pagar los alquileres".

Alejandro, por su parte, cree que la especulación de la vivienda "está parasitando la economía del ciudadano y del país", reclamando que el Ayuntamiento de Málaga "asuma sus competencias". "En el año 98 se construyeron 3.168 viviendas de protección oficial. En 2023, 43 viviendas", denuncia.