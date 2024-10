Los datos macroeconómicos de España están al alza desde hace varios meses, aunque para el empresario Rubén Zaballos eso no refleja la realidad del país. El CEO del 'Grupo MContigo' apunta en laSexta Xplica que la subida del PIB es exclusivamente por un motivo.

"Mis negocios funcionan bien. El PIB del país está creciendo, pero también es verdad que somos más. En los últimos cuatro años somos dos millones de personas más. Entonces es normal que el PIB suba. Tenemos que analizar cuál es el PIB que generamos por persona. El PIB per cápita récord en España lo conseguimos en 2008. Ahora estamos un 10% por debajo", señala.

En cambio, Gonzalo Bernardos respondió al empresario asegurando que esa subida de población implica una mejora económica: "Si van más personas a tu negocio y compran más cosas, ¿ganas más? Pues eso es lo que pasa en España. Hay más personas, producen más y a todos los empresarios les va mejor".

Una opinión que siguió sin concordar con la idea de Zaballos, que reiteró que en España la situación económica no es tan buena: "Vendo en 21 países, realmente me da igual la gente que haya en España. Que el PIB suba un 2,5% es un dato que no es realista. Tenemos que analizar los ingresos por persona y si comparamos eso en comparación con el IPC, sale que somos cada vez más pobres. En Estados Unidos ha subido un 40% y en China se ha multiplicado por tres".