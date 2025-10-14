Alán Barroso, tras la denuncia de Génova sobre una supuesta pinza entre PSOE y Vox contra ellos: "Es una excusa bastante cutre, es el PP quien necesita a Vox"

Desde Génova denuncia que hay una "pinza" entre PSOE y Vox para así atacar y minimizar al PP. El politólogo Alán Barroso analiza esta "denuncia" de los populares . En el vídeo, los detalles.

El PP ha señalado que hay una "pinza" entre PSOE y Vox contra ellos, algo que al polítologo Alán Barroso califica de "bastante cutre": "No sé si hay pinza o no, pero lo que sí hay es una torpeza por parte de un PP que no entiende dónde está y, sobre todo, que tiene un líder que no manda: tiene a 200 voces en su partido que mandan más que él, por lo que esto de hablar de la pinza es bastante cutre".

De este modo argumenta Barroso que "la pinza fundamental es la que se pusieron ellos, uniéndose a Vox, porque es el PP quien necesita desesperadamente a Vox para gobernar en cualquier sitio, tal como vimos en las elecciones autonómicas de 2023.

Y lo veremos, añade, "en un hipotético gobierno de Feijóo, porque igual no lo ha entendido, ya que no va a tener mayoría absoluta y va a tener que gobernar sí o sí con Vox". En el vídeo podemos ver con detalle su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.