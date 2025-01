El desgarrador relato de una afectada por la DANA que lleva tres meses sin casa: "Nos hemos quedado en la puñetera calle, nadie se ha preocupado"

Casi tres meses han pasado desde la tragedia de la DANA. Desde esas riadas e inundaciones que dejaron a personas como Saray Fernández sin casa. Sin un lugar en el que vivir. En laSexta Xplica, ha afirmado que desde ese día, desde ese 29 de octubre, tanto ella como su marido y sus hijos se han quedado "en la puñetera calle".

"Nadie se ha preocupado de dónde vivimos, de si tenemos para vestir, de si comemos, de si bebemos... En el Ayuntamiento, nada. No nos dicen nada. Hemos solicitado una vivienda para que nos realojen, y estamos a la espera", cuenta.

Sobre las ayudas, Saray dice que "solo" han cobrado "6.000 euros": "Y después de pelearme con todo el mundo. Ni Amancio Ortega, ni el Estado, ni el consorcio... Nadie. No sabemos nada. Nadie sabe nada"

"Por mucho que lo contemos, si no se vive en primera persona no se entiende lo que hemos pasado ni lo que estamos pasando. No podemos acceder a una vivienda. Mi seguro sí me paga el alquiler, pero no me da ese dinero todos los meses. Es al final de la película cuando me da todo el mogollón. No me hace falta después, me hace falta ahora", sentencia.