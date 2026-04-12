El desacuerdo de Tamames con la postura de Vox sobre los migrantes: "Lo hacen bastante bien y están cuando más los necesitamos"

El economista ha afirmado que los migrantes "están en todas partes" y "cuando más los necesitamos ante nuestra decadencia demográfica".

Miguel Ángel Revilla ha querido saber si Ramón Tamames coincide con Vox en lo relativo a su postura sobre los migrantes. "Todo el mundo sabe que tenemos en estos momentos unos cuatro millones de personas ya estabilizadas de procedencia extranjera trabajando con nosotros y que si se fueran, tendríamos que volver a a trabajar en toda clase de cosas y no podríamos trabajar más en lo que nos interesa", ha expresado el economista. Así, Tamames ha señalado que los migrantes "están en todas partes, lo hacen bastante bien y lo hacen cuando más lo necesitamos, ante la decadencia demográfica que tenemos".

En lo referente al discurso de la extrema derecha de que "España se rompe", el profesor ha manifestado que tampoco coincide con Vox en este asunto. "Yo en el libro '¿Adónde vas, Cataluña?' cuento 11 veces que Cataluña ha intentado de una forma u otra, si no la independencia algo parecido y no ha podido nunca, porque no hay gente que apoye con toda su fuerza este proyecto", ha aseverado, a lo que ha añadido que "la gente quiere seguir con España".

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