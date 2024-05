Maribel Mesón, pensionista, defendió en laSexta Xplica que este país "no solo necesita unas pensiones dignas, sino también unos salarios dignos", tras lo que expresó que "habría que mirar por qué los bancos ganan millones y no pagan suficiente"." Yo diría que el que gane más, pague más, y que aporte más, porque eso es necesario para que la sociedad tenga mejores condiciones de vida en sanidad y educación, pero si solo vamos a ver las pensiones como algo puntual, no podemos hacerlo, porque los que más ganan no cotizan lo que tienen que cotizar", defendió la mujer.

En este sentido, Mesón criticó que "no hay un impuesto a las grandes multinacionales para poder hacer a esta país más solidario y con mejores condiciones no solo para los pensionistas, sino también para los jóvenes". Así, la pensionista declaró que "esta sociedad tiene que ser más justa para todos y el que más tiene, tiene que pagar más".