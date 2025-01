El debate entre Gonzalo Bernardos y una joven de alquiler sobre la vivienda: "Este país no tiene un problema de okupación"

La activista María González no está conforme con las medidas que plantean ni el PP ni el PSOE sobre la problemática de la vivienda. Echa directamente la culpa al presidente del Gobierno: "En vez de sancionar a los especuladores y a los rentistas, ahora resulta que le vas a dejar el IRPF al 100%, es decir, vas a recompensarlos más". Recientemente, Pedro Sánchez planteaba una exención del 100% del IRPF para los alquiles reducidos.

González defiende que esto no "tiene nada que ver con lo que pedimos", porque eso -dice- es ayudar a los propietarios y no a los inquilinos. Pero, según defendía el economista Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, "esto no es una guerra entre inquilinos y propietarios, sino una solución entre ambos para que el alquiler sea más barato

Y éste será más barato, indica el economista, "si hay más oferta, si los propietarios tienen seguridad jurídica y si se desahucian a los que no pagan y si, además de esto, la Administración pone incentivos para generar más ofertas".

González no estaba de acuerdo en el tema de los desahucios ya que opina que "la gente que no paga es porque no puede, no porque no les de la gana (...) En España no hay un problema de okupación grave", defendía la activista ante la respuesta de Bernardos: "Y tanto que lo hay". En el vídeo, al completo este debate entre ambos.