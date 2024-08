David Rayán, agente inmobiliario, defiende que los alquileres céntricos no pueden estar a 900 euros porque sus propietarios terminarían vendiéndolos. "Por mucho que intervengan los precios lo que no podemos pretender o querer es vivir en la zona del Bernabéu y que me alquilen un piso por 900 euros porque un propietario lo retiraría y lo vendería", argumenta en laSexta Xplica.

En este sentido, explica que los dueños de los pisos se centran en sacar rentabilidad a lo invertido a través de una "fórmula matemática que funciona en todo el mundo".

"¿Cuánto tiene que sacar una persona que ha invertido 500.000 euros en un piso? Lo que le dé la renta en 20 años", añade.