La crítica de Santiago Segura a los políticos: "¿Estáis para arreglar el país o para decir 'no' y el 'y tú más'?"

"No veo más que descalificaciones e insultos en el Congreso", ha lamentado el actor y director, al tiempo que ha destacado que el nivel "ha bajado mucho" en general y "hay casos de corrupción muy flagrantes".

Santiago Segura se ha mostrado crítico con la clase política en laSexta Xplica. "¿Qué clase política tenemos?", se ha preguntado el actor y director, a lo que ha apostillado que no se refiere a todos, pero sí ha destacado que el nivel "ha bajado mucho" en general y "hay casos de corrupción muy flagrantes".

"No veo más que descalificaciones e insultos en el Congreso", ha criticado, al tiempo que ha señalado que echa de menos que haya "propuestas y soluciones". "¿Estáis para arreglar el país o para decir 'no' y el 'y tú más'?", ha manifestado. Así, ha afirmado que "Torrente nació como un franquista ultraderechista cochambroso, pero ahora te lo puedes encontrar en la política española, en la izquierda o la derecha".

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