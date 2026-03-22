Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

La crítica de Santiago Segura a los políticos: "¿Estáis para arreglar el país o para decir 'no' y el 'y tú más'?"

"No veo más que descalificaciones e insultos en el Congreso", ha lamentado el actor y director, al tiempo que ha destacado que el nivel "ha bajado mucho" en general y "hay casos de corrupción muy flagrantes".

Santiago Segura

Santiago Segura se ha mostrado crítico con la clase política en laSexta Xplica. "¿Qué clase política tenemos?", se ha preguntado el actor y director, a lo que ha apostillado que no se refiere a todos, pero sí ha destacado que el nivel "ha bajado mucho" en general y "hay casos de corrupción muy flagrantes".

"No veo más que descalificaciones e insultos en el Congreso", ha criticado, al tiempo que ha señalado que echa de menos que haya "propuestas y soluciones". "¿Estáis para arreglar el país o para decir 'no' y el 'y tú más'?", ha manifestado. Así, ha afirmado que "Torrente nació como un franquista ultraderechista cochambroso, pero ahora te lo puedes encontrar en la política española, en la izquierda o la derecha".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | Irán responde tras el golpe a la planta de Natanz y ataca la central de Dimona, epicentro del programa nuclear de Israel
  2. El BOE publica el plan anticrisis del Gobierno ante los efectos de la guerra en Irán: consulta aquí todas las medidas económicas
  3. Trump amenaza con enviar a los agentes del ICE a controlar la seguridad en aeropuertos: "Espero con ansias verles en acción"
  4. Investigan como violencia vicaria el asesinato de una niña de tres años ahorcada en Torrevieja
  5. La borrasca Therese deja rachas de viento superiores a los 110 km/h y desprendimientos en Canarias antes de golpear el sur de la península
  6. Desorientado y haciendo la prueba de alcoholemia: sale a la luz el vídeo de la detención de Justin Timberlake por conducir ebrio