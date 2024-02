La ciudad de Madrid acoge este domingo una peculiarcelebración: una mascletá. El acto se ha visto envuelto en la polémicas y críticas desde su anuncio, como ha recordado el programa laSexta Xplica, cuyos colaboradores han abordado este asunto y han respondido a la siguiente pregunta: ¿Es necesario celebrar una mascletá en Madrid?

El asesor político Santiago Martínez-Vares se ha mostrado muy crítico. "Creo que este tipo de cosas no le vienen bien a la política. Le vienen muy mal porque parece lo de sujétame el cubata", ha ironizado, como puede observarse en el vídeo superior.

"Me parece que es un error gravísimo que de las arcas municipales de un ayuntamiento -asuman el coste- por el capricho y el sujétame un cubata", ha reiterado Martínez-Vares, quien ha advertido: "Esto no funciona así y no puede seguir funcionando así porque aleja a los ciudadanos de la política".