"Si yo no hago topless, tú vas a bajar a la piscina en camiseta. Si yo no puedo enseñar mis tetas, tú tampoco", dice la periodista Loreto Ochando en el plató de laSexta Noche con respecto a la prohibición de hacer topless en ciertas piscinas públicas y privadas. "Claro que tenemos un problema total y absoluto. A las mujeres no nos dejan enseñar nuestro cuerpo".

Con respecto a la campaña de la Generalitat de Catalunya que reivindica el topless con imágenes de mujeres con los pezones cubiertos, Ochando también tiene una clara opinión: "El que lo ha hecho es el tío o la tía más retrógrado de este puñetero país. Estás reivindicando el topless y en la foto tapas el pecho. Pero, ¿estamos todos locos?"

La periodista afirma estar de acuerdo con el fondo de la campaña y lanza una reivindicación: "Que las mujeres tenemos que tener derecho a salir como nos dé la real gana de nuestras casas".