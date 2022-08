En pleno siglo XXI, todavía sigue habiendo debate en torno al topless y al hecho de que las mujeres enseñen el pecho donde quieran. Por ello, el departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, bajo el lema 'Normalidad feminista', ha publicado en redes un vídeo animando a las mujeres a no cubrirse los pechos. En la campaña, se lamenta que las mujeres sean sexualizadas desde niñas, y se critica que taparse el pecho es una cuestión de discriminación.

Sin embargo, la campaña no ha estado exenta de polémica, ya que en este en el vídeo se muestra el pezón de los hombres, pero no el de las mujeres, que sale cubierto. Se trata de una contradicción que, adrede o sin querer, ha sido señalada por más de una usuaria. "Me gustaría que no se tuviera que tapar nada", expresa una mujer.

Desde la Conselleria han respondido a la polémica asegurando que si en la campaña no se muestran imágenes de los pezones de las mujeres es, precisamente, para denunciar la discriminación. "No es nuestra voluntad para nada que nadie se pueda ofender. Cuando vemos este pecho de hombre y no pensamos en una carga sexual pero sí con el de las mujeres, es que hay trabajo por hacer", ha manifestado al respecto Neus Pociello, directora del Institut Català de les Dones.

Muchas mujeres reconocen no hacer topless por vergüenza y por la irresponsabilidad de muchos. "Si haces topless, se te quedan mirando y no es muy cómodo", manifiesta una joven.

Ante esta situación, diferentes personalidades, como Rosalía, Rihanna o Kylie Jenner se han hecho eco de este tabú para demostrarnos que no debe asustar algo que es tan natural como un pecho.

Afra Blanco: "El retroceso del topless es un avance del machismo"

Precisamente, sobre el debate de los topless habló Afra Blanco en laSexta Noche este sábado. La activista aseguró que las mujeres no se ven libres para poder realizar esta práctica por miedo a ser "grabadas e incluso acusadas".

Y es que los datos demuestran que la tendencia a realizar topless ha disminuido en España. Un hecho que la activista achaca al "avance del machismo más extremo". "Nos sigue tratando como objetos y por tanto a nuestras tetas también, desde una perspectiva de no igualdad", remarcó. Puedes ver su intervención completa al respecto en este vídeo.