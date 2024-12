La crítica de un hostelero que no encuentra camareros: "La gente no quiere trabajar, solo quiere derechos"

Miguel Corullón y Patricia Prieto, propietarios de varios restaurantes en El Bierzo, León, conectaron en este vídeo con el plató de laSexta Xplica para explicar su situación: "Casi nos veríamos obligados a cerrar uno de nuestros locales si no encontramos personal". "Lleva seis meses abierto y por culpa de no encontrar personal, no avanzamos", criticó Corullón, que explicó cuál creía que era el mayor problema que tenían para encontrar personal.

"Yo creo que el mayor problema es que estamos en un pueblo un poco apartado y, quieras o no, te tienes que desplazar", aseguró el hostelero, que explicó que la gente les pide vivienda, pero en el pueblo "no hay nada": "Es un pueblo muy pequeño y lo más cercano está a 30 kilómetros". "Aquí la casa no está habitada es vacacional para los propietarios", destacó el hombre, que afirmó que "la gente no quiere invertir en las casas": "Les cuesta más ponerlas a funcionar para luego tener el riesgo de que alguien se le meta y no le pague". Por eso, el hostelero afirmó que la gente "no quiere invertir en sus casas"-

Por último, Miguel Corullón explicó las condiciones que ofrecían a los camareros: "Vamos siempre por encima del convenio, pagamos las horas extra de forma rigurosa y damos de comer". "Lo único que no podemos facilitar es la vivienda, nos es imposible", aseguró el hostelero, que afirmó que no se podían "arriesgar a conseguir vivienda para personal": "A nosotros incluso no se nos presentan a firmar contratos, ¿qué pasarían con la vivienda?, ¿nos la comemos con patatas?".

