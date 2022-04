La abogada Cristina Almeida ha criticado en el plató de laSexta Noche el rechazo de Esquerra Republicana al Plan Nacional de Respuesta la Guerra en Ucrania, impulsado por el Gobierno esta misma semana y aprobado por la mínima en el Congreso. "ERC, por mucho que tenga que pedir cuentas del espionaje, lo que no puede hacer es una política chantajista cuando puede perjudicar a los trabajadores", ha aseverado en un debate con José María García Margallo.

"Tendrán otra política que no sea el independentismo. Votar 'no' o abstenerse en esas leyes es ignorar las necesidades del pueblo catalán, tanto que les preocupa, así como las necesidades del pueblo español", ha zanjado la abogada, que ha cargado también contra el 'no' del PP de Feijóo: "Por muy bonita cara que ponga, lo que quiere es hacer su política". En el vídeo principal de esta noticia, su reflexión al completo.