Cristina Almeida expresó en laSexta Xplica estar "asombrada por cómo Junts quiere dar la batalla por la amnistía y por el referéndum, cuando no se le va a dar nunca", algo que rebatió Celia Villalobos, pero la abogada respondió de forma tajante: "No se le va a dar". Así, apostilló que "le dan un indulto extra".

"El problema es que ellos no se están dando cuenta de que han perdido fuerza, y en toda Cataluña ha ganado el PSOE, en todas las provincias, y eso no pasaba nunca. Ahora se ha quedado en muchísimo menos Junts y ERC", subrayó, al tiempo que se preguntó: "¿Van a provocar ellos otra vez la situación o van a aprovechar una época de fortalecer Cataluña y que no pase lo que ocurrió en octubre, cuando se fue todo el mundo y todas las empresas?".