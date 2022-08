Cristina Almeida ha lamentado en laSexta Noche que "ahora hay más violencia de género y, sobre todo, hay un descrédito de esta". "Hay jóvenes que no admiten la violencia de género porque dicen que es un invento de las feministas, y lo cierto es que está establecido que los hombres son violentos", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Las mujeres nos tenemos que defender de los hombres, pero ellos tendrían que reaccionar y decir que no pueden permitir esto".

En este sentido, la abogada ha expresado que "si son ellos los que se quieren separar, dicen adiós y a por tabaco, pero si son ellas las que se quieren separar y ellos no quieren, es un momento de peligro que les cuesta su vida". "Eso hay que analizarlo y hay que mover a la sociedad. Sobre todo, hay que empezar en la educación y que sean los hombres los que se manifiesten en contra de su propia violencia. Hay hombres que consideran que son propietarios de sus mujeres y que si no son de ellos, a la tumba. Me parece tremendo que la sociedad se acostumbre a esto", ha concluido.