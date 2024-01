Jon Goitia, arquitecto y constructor, analizó en laSexta Xplica la situación en la que se encuentra actualmente el mercado de la vivienda en España.

Según aseguró, no existe especulación al respecto y apuntó que "los promotores no pueden vender porque los demandantes básicos, los de primera vivienda, no pueden acceder".

En este sentido, Goitia se mostró tajante: "O les alquilas la vivienda, o no tienen dónde ir, no se van a independizar"

Sobre la evolución de los precios de los alquileres, destacó que suben porque "hay más demanda" ante la imposibilidad de compra e insistió: "No es que se adapten para ganar más, se adaptan a la demanda".