Claudia es árbitra de fútbol base en Granada. "Desde pequeña me gustó el fútbol. Siempre llevaba una pelota en los pies", relata en laSexta Xplica, donde expresa lo "mucho" que disfruta en el campo.

A los 10 años empezó a practicar su deporte favorito. Sin embargo, ha tenido que soportar también actitudes discriminatorias. "El otro día fui a arbitrar un partido de benjamines y un niño le preguntó al entrenador delante de mí que por qué era una chica la que arbitraba. Me quedé sorprendida", explica la joven, como puede observarse en el vídeo superior.

Sus amigas y colegas, Eva y Rosana, recuerdan también situaciones similares. "En un partido de infantiles escuché desde la grada: 'No vales para esto. El fútbol no es un deporte para mujeres'", lamenta.

"He escuchado barbaridades como vete a fregar. No entiendo cómo hoy en día esto no está más normalizado", reflexiona Claudia, quien pese a este tipo de comportamientos se mantiene firme: "Pienso que tengo que estar capacitada, ser fuerte y pensar que nadie puede quitarme mi objetivo y mi sueño".