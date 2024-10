Chapu Apaolaza reaccionó en laSexta Xplica a los audios del rey Juan Carlos y de Bárbara Rey y expresó que "es doloroso ver todo esto". "Cada vez que se abre un chantaje, hay cosas que esconder. A mí el plano que menos me interesa es el personal. Hay un tema aquí que es doloroso que es el pago de un chantaje con dinero público, y ahí hay un debate", afirmó el periodista, tras lo que se preguntó: "¿Se está pagando con dinero público el silencio de un chantaje que es personal? ¿Eso era un chantaje a la persona y tenía que haberlo pagado él o era un chantaje a la institución?".

Para Apaolaza, "el valor del chantaje de todo lo que ella grabó y las imágenes no era que la mujer del rey se iba a enterar, sino que ella estaba chantajeando a la institución de la corona y al Estado español". "A mí esta mujer me parece infame", declaró el periodista, unas palabras que provocaron la reacción de Pilar Gómez: "¿A qué Estado estaba chantajeando? Fue a un señor que pagó con el dinero del Estado". "Bárbara Rey no le pedía que lo sacara de los fondos reservados. Me parece de muy machista poner el foco en Bárbara Rey", criticó entonces Gómez.

Más tarde, Chapu Apaolaza volvió a referirse a Bárbara Rey para decir que no sabe "qué secretos tiene de la historia de España", pero dojo que él no la va a creer. "Toda la historia de todos los países los tienen. Estos audios dejan muy mal al rey, pero también dejan muy mal a Bárbara Rey", concluyó el periodista.