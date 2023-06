Celia Villalobos admite en laSexta Xplica que en algunos lugares no esperaba una victoria tan contundente del PP en las elecciones del pasado domingo. "En algunos sitios sí, en otros no, sinceramente", reconoce la exdirigente del PP.

"En líneas generales sí, sobre todo en las municipales, en las autonómicas yo me esperaba un triunfo, no me esperaba un triunfo tan fuerte ni en Baleares ni en Extremadura", agrega Villalobos, que concluye que "la cosa ha ido bien" para su partido.

"Me da la sensación de que el señor Sánchez ha conseguido que no lo quieran ni los suyos, que resulte un señor antipático, y eso no es bueno", advierte la exdiputada, que se muestra convencida de que Alberto Núñez Feijóo será presidente tras el próximo 23 de julio.