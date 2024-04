Carmen Ro señaló en laSexta Xplica que "Feijóo dice que España no tiene un problema". Sin embargo, ella considera que "lo tiene, y muy gordo", aunque también cree que el líder del PP lo tiene: "El que tiene un problema es el PP con Feijóo, porque ni siquiera en momentos como estos está sacándole un rédito político claro", expresó, en alusión a los días de reflexión de Pedro Sánchez.

En la misma línea, Ro insistió en que Alberto Núñez Feijóo "no está pudiendo aprovecharlo", por lo que, según dijo la periodista, "está mostrando una debilidad que preocupa mucho al Partido Popular".

Además, Ro dijo que no descarta que se quede Pedro Sánchez. "No solo no lo descarto, sino que creo que es la primera opción porque considero esa carta no una decisión, sino un estado de ánimo, que parece que tiene una salida difícil de resultar digna, pero se lo ha justificado el partido y la militancia", manifestó, a lo que añadió que "la salida difícil es quedarse".