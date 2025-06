El divertido momento de Revilla al recibir una llamada de su hija en la Sexta Xplica: "Que estoy en directo..."

Yélamo no puede contener las carcajadas

Miguel Ángel Revilla estaba contando en laSexta Xplica los "10 mandamientos de la vida política" y, en concreto, el de "no mentir a sabiendas", cuando su teléfono ha comenzado a sonar. "Me cago en diez, ¿quién me llamará?", se ha preguntado el expresidente de Cantabria.

En ese momento, ah sacado su móvil de un bolsillo de la chaqueta y ha comprobado que la llamada era de su hija, tras lo que no ha dudado en responderla: "Lara, que estoy en directo, hija". "¿Es tu hija? Dale un beso", ha expresado entonces José Yélamo, tras lo que ha preguntado al exlíder del PRC: "¿No está tu hija viendo laSexta o qué?".

"A lo mejor te ha llamado porque quería decir algo en el programa", ha apuntado el presentador, quien no ha podido contener las carcajadas en este cómico momento que ha concluido con un abrazo entre ambos.