Koldo tiene más audios en un lugar "secreto": "Ha hecho un Villarejo"

Los tentáculos de la trama Koldo parecen llegar a todas partes, o eso es lo que ha explicado este jueves Javier Chicote, periodista de 'ABC', que aseguraba en El Objetivo que los audios del exayudante de José Luis Ábalos implicarían a gente mucho más allá del propio Gobierno.

En un artículo que se publica este viernes en el citado periódico y del que se ha hablado en el programa, Chicote asegura que Koldo "ha grabado conversaciones al nivel del excomisario Villarejo". Según el periodista, el imputado tiene grabaciones "secretas" que no han sido intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que podrían "tumbar al Gobierno y mucho más".

Según las palabras del periodista, "el entorno de Koldo dice que esto no es una cuestión de quitar un Gobierno y poner otro, que ha hablado con mucha gente, que ha hecho tares para el Estado y para determinadas empresas y que todo está grabado". En este sentido, Chicote detalla que Koldo participó en asuntos que van más allá del Gobierno "como la Fiscalía, la Guardia Civil, operaciones contra el yihadismo en las que se tuvieron que hacer cosas que luego no se cuentan...". Las fuentes del periodista apuntan a que "no solo es una cuestión del Gobierno, que incluso gente del PP pidió favores y se les hicieron".

Precisamente, Koldo estaría en "una situación límite" que le podría llevar a compartir todas estas grabaciones que Chicote conocía antes de las que forman parte del informe de la UCO hecho público este jueves y que han llevado a la dimisión de Santos Cerdán. "Koldo fue confidente de la Guardia Civil en el País Vasco, colaboró en la lucha contra ETA y es un tipo que llevaba muchos trabajos para seguridad y estaba habituado a tener dispositivos. No crea que tenga el volumen de Villarejo porque eso son miles de horas, pero la gente dice que ha hecho un Villarejo", agrega.

Así, Chicote también especifica la actual situación del imputado, que estaría arruinado y sin ningún apoyo. "Él se siente abandonado, se siente como un tóxico que nadie puede tocar. Dicen que nadie se le pone al teléfono y que teme por el futuro procesal de su hermano y su exmujer. Estas fuentes me insisten en que no tiene un duro y que no puede pagar la hipoteca de su madre, que está en una situación límite", recalca.

Koldo García ha vuelto a salir a la palestra en las últimas horas después de que haya salido a la luz un informe de la UCO que implica al ya exsecretario de organización del PSOE en el cobro de comisiones ilegales.

