Dabiz Muñoz, quien ha sido galardonado con una Estrella Michelin por su restaurante RavioXO tras seis meses abierto, ha tenido unas cariñosas palabras para Cristina Pedroche, su mujer, en laSextaq Xplica: "El impacto que ha tenido desde hace muchos años dentro del mundo 'XO' es enorme y es verdad que ella ha liderado muchas cosas dentro de todo lo que ha pasado desde el momento en el que se comenzó a conceptualizar el restaurante hasta que nos dieron la estrella".

En este sentido, el chef ha destacado que Pedroche "ha sido uno de los pilares fundamentales del proyecto". Además, Muñoz ha confesado que lleva "todo el día trabajando", y no le ha dado tiempo ni siquiera "a comer o a cenar". "Mi vida es así. Pruebo cosas todo el rato, pero no me siento a comer o a cenar de forma propiamente dicha", ha expresado.