José María Camarero habló en laSexta Xplica del problema de la vivienda y aprovechó una de sus intervenciones para responder a David Rayan, agente inmobiliario de 'Ryan Consulting'. "Tú dices que se conviertan más locales comerciales en viviendas pero, ¿qué pasa con todas las viviendas que están vacías porque sus dueños, legítimamente, no las quieren alquilar?", le preguntó el periodista, a lo que añadió: "¿Tú sabes lo que está pasando en un país tan 'peligroso' como Bélgica?".

Así, Camarero explicó que "en Bruselas lo que se va a hacer es obligar a parte de esa gente que tiene casas en propiedad a que las ponga en el mercado, evidentemente, con incentivos fiscales para que haya más oferta". Además, el periodista económico destacó que en España "la ley de vivienda prácticamente no se está aplicando", y defendió que "un propietario no alquila su vivienda o la vende o la destina a alquiler turístico o a alquiler por temporadas porque le renta más, no porque los anuncios digan una cosa o la otra".