El periodista económico de la agencia Colpisa, José María Camarero, hace un alegato en laSexta Xplica sobre el tema de la vivienda en España.

Camarero ha comenzado su intervención asegurando que hay mucha gente diciendo que la "solución" al problema de la vivienda "es muy fácil". La mayoría de ellos, según el periodista, apuntan a que se construya más vivienda o que se quiten los impuestos para acceder a ella.

Algo que el experto considera imposible. "Si fuese tan fácil, ya se habría conseguido", asegura. "Con la solución de 'quitemos los impuestos' no se va a solucionar el problema de la vivienda", añade. Asimismo, apunta que "se puede fomentar" que los propietarios ponga su vivienda en alquiler, y deja claro que en ningún momento se trata de obligarlos.

Por otro lado, habla de las únicas medidas que ha propuesto el Gobierno en este asunto es la de los avales a los jóvenes, al igual que las ayudas al alquiler en las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el periodista lamenta que ambas propuestas "se han quedado en el olvido".

Es por eso, que asegura que si no hay ningún tipo de entendimiento por parte de los partidos políticos, el tema de la vivienda irá a pero. "El problema de la vivienda no dará votos, pero si no se ataja tendremos un problema social", concluye Camarero.