"Hay mucha gente universitaria que se ve abocada a trabajar en la hostelería y tienen una gran formación. Ese es el problema por el que está pasando mucha gente y parece que no queremos ver". Así ha comenzado José María Camarero una intervención donde ha asegurado que los jóvenes bien formados se están viendo abocados a trabajar en la hostelería.

Un sector del que asegura que sigue habiendo muchos problemas: "Esta estabilidad no quiere decir que no haya problemas en un sector con tres millones de empleados. Problemas con las horas extras mal pagadas o no pagadas, con la parcialidad de trabajar 4-5 horas... Ahora que el turismo va bien es hora de actuar, quienes están al frente de las administraciones, porque luego cuando va mal llegan los recortes. La negociación de la jubilación anticipada con las camareras de piso es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando las cosas van bien".