José María Camarero reaccionó en laSexta Xplica a algunos comentarios de xplicadores sobre la vivienda, y expresó que le había quedado "claro con el debate que no hay que hacer nada; solo dejar que el mercado actúe". "Así lo llevamos haciendo los últimos 15 años, porque parece que si se hace algo, va a ser perjudicial para el mercado", subrayó.

Además, el periodista señaló que algunos de los xplicadores defendieron que "lo del control de precios es contraproducente", aunque, recordó, "solo lleva dos meses en algunas zonas de una comunidad autónoma". "¿Entonces no tenemos que hacer nada? ¿Dejar que la gente se vaya a Alcorcón, a Rincón de la Victoria o a 40 kilómetros de los centros?", se preguntó.

En este punto, José María Camarero defendió que "algo hay que hacer". "No sé si el control de precios es lo correcto. Vamos a ver si funciona o no, pero, desde luego, decir a la gente que se vaya a vivir a 50 kilómetros cuando en muchos casos no hay ningún tipo de transporte adicional o de alternativa...", manifestó.

En la misma línea, el periodista criticó que algunos se resignen a decir que "esto es lo que hay, y que las administraciones lo dejen pasar porque hay 'mucha inseguridad jurídica'". "¿No provoca mucha más inseguridad jurídica cuando tú estás alquilando un piso vacacional ilegal que no cumple las condiciones? ¿Por qué no hay inseguridad jurídica ahí?", cuestionó, a lo que respondió que es "porque ganas mucho más dinero". "Esa es la solución de todo. Donde más se gana, ahí se va el alquiler", concluyó.