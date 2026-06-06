Javier Chicote descubre en directo que aparece en la agenda de Leire Díez: "No lo sabía"

Según ha relatado el periodista, Díez le ha asegurado que esa referencia correspondía a una fecha antigua. "Dice: 'Debe ser antiguo, de 2020 o 2021'. Y que no me preocupe, que seguro que era por algo bueno".

Entre los nombres que figuran en las famosas anotaciones de la agenda investigada de Leire Díez aparece el del periodista de 'ABC' Javier Chicote, que ha descubierto en pleno directo de laSexta Xplica que también estaba incluido en esos documentos.

"Yo no lo sabía, me lo ha dicho Alfonso Pérez Medina hace nada", ha sostenido Chicote, mientras enviaba un mensaje a la misma Leire Díez. "Le he preguntado a Leire", ha explicado durante el programa.

Poco después ha confirmado que estaba hablando con ella: "Sí. Yo le he dicho que ponga laSexta. Me dice: 'Ya me imagino que estaréis con esto'". Según ha relatado Chicote, Díez le ha asegurado que esa referencia correspondía a una fecha antigua. "Dice: 'Debe ser antiguo, de 2020 o 2021'. Digo: 'Efectivamente, sí, es de noviembre de 2020'".

"Y que no me preocupe, que seguro que era por algo bueno", ha ñadido el periodista entre risas. "Que nos llame", ha añadido José Yélamo.

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