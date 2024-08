Los propios lugareños de diversas ciudades españolas han difundido bulospara evitar la masificación turística, sobre todo, en zonas costeras. El último de ellos se ubica en Comillas (Cantabria) y Santa María del Mar (Cádiz). Muchos usuarios han compartido un vídeo en el que pueden verse leones marinos atacando a los bañistas. "La realidad es que la imagen es de una playa de San Diego, en Estados Unidos", desmienten desde la redacción de laSexta Xplica.

"Por favor, turistas, no vengáis a Málaga. Más de 1.500 ataques de tiburón registrados en toda la Costa del Sol", asegura otro tuit viral, que, efectivamente, ofrece información completamente falsa. "Más de 500 turistas han perdido la vida en Málaga", se insiste en esta publicación.

Pero no solo en las playas florecen las 'fake news'. Madrid es el escenario de otra de estas leyendas negras que circulan por las redes. "He escuchado a una turista decir que Malasaña huele a cloaca. Al principio me he enfadado, pero luego me he dado cuenta de que es verdad. Turistas, no vengáis a Malasaña", reza este post.

Algunas agencias de viaje internacionales ya están desaconsejando las visitas a España por los incidentes vividos en manifestaciones contra el turismo, como la que tuvo lugar en Barcelona.