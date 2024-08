Se ha puesto de moda en las redes sociales pintarse los dientes con esmalte de uñas. Ante esto, Boticaria García no duda en conectar con Sábado Clave para hablar de las consecuencias que tiene esta tendencia viral y peligrosa. "No comemos las patatas de jamón porque hay unas concentraciones que pueden ser tóxicas, pero no nos tiembla el pulso en pintarnos los dientes con esa laca de uñas", critica.

El pintauñas "no solo daña el esmalte, sino también las encías", explica la experta en farmacia. A esto se suma que "el esmalte de los dientes y la encía no se regeneran", por lo que "podemos perder esos tejidos". "Es algo que deberíamos tener en cuenta", dice Boticaria García en este vídeo, donde puedes ver al completo su crítica a esta moda viral.