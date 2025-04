Borrell, crítico con la puesta en escena de Trump para anunciar los aranceles: "Me pareció una enorme chabacanería"

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell ha expresado en laSexta Xplica que le pareció "una enorme chabacanería" la puesta en escena que hizo el presidente de EEUU, Donald Trump, para anunciar los aranceles. "Me pareció todo de una enorme chabacanería para algo tan serio como lo que está pasando", ha declarado, tras lo que ha apostillado que "eso no es lo peor de todo lo que ha hecho Trump".

Así, el político ha dicho que, en su opinión, "lo peor que ha hecho" el líder republicano "ha sido cortar de raíz de la noche a la mañana toda la ayuda americana al desarrollo a los países más pobres, cuando era aproximadamente el 40% del total". Además, Borrell ha criticado que Trump haya "suprimido la agencia que se encarga de distribuir la cooperación", lo que, ha alertado, "significa millones de muertos y centenares de miles de niños malnutridos", además de "inestabilidad política en muchos países que no van a poder resistir eso". "Y de eso hablamos poco porque no nos afecta o creemos que no nos afecta, pero nos va a afectar. Si países muy pobres se desestabilizan, habrá más emigración, situaciones de violencia y problemas geopolíticos", ha advertido.