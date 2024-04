Gonzalo Bernardos habló en laSexta Xplica del problema de la vivienda en España y criticó que "las normas que se han hecho en los últimos tiempos van en contra de mejorar" la situación, por lo que esta "ha empeorado". "Ya que los gobiernos autonómicos, municipales y estatales no quieren hacer Vivienda de Protección Oficial (VPO) de alquiler, que dejen a los privados que lo hagan, pero los privados están en un ataque de nervios, porque todo el mundo piensa que si tiene un inquilino que se le declara vulnerable, lo va a tener allí muchísimo tiempo", expresó el economista.

En este sentido, Bernardos señaló que en el caso de las viviendas sociales del Ayuntamiento de Málaga "hay un 40% de impagos". "Este es el motivo por el que los políticos se callan y no quieren decir la verdad de por qué no hacen por qué no hacen vivienda social, porque hay una cantidad de impago bestial y el mantenimiento en bastantes no es el adecuado".