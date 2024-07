El juez Baltasar Garzón El juez Baltasar Garzón ha asegurado en la entrevista de este sábado en laSexta Xplica que están sucediendo cosas "muy extrañas" en la causa contra la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Asimismo, ha sostenido que el objetivo de esta causa es el jefe del Ejecutivo: "No me cabe la menor duda".

Garzón ha afirmado que "una instrucción penal no se puede estar llevando como se está llevando este caso". Y ha matizado que no conoce al juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, "ni tiene ningún interés en conocerlo", "pero las actuaciones que están haciendo y que son jaleadas sistemáticamente por la oposición" están "causando un daño irreparable a la Justicia".

"No se puede utilizar un Parlamento para sustituir al Poder Judicial y viceversa. Eso se llama lawfare, instrumentación de la Justicia con fines políticos", ha afirmado, y ha sentenciado: "El objetivo es Sánchez, no me cabe la menor duda". "Pero que ataquen a Sánchez no a la mujer, que no tiene nada que ver con la gestión de Gobierno", ha defendido.

Por último, ha dejado claro que, a su juicio, "no hay elementos criticables en la actuación de Begoña Gómez".