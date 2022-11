"¿Es un síntoma claro de que Putin va perdiendo?", pregunta José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, a Áurea Moltó, directora de la revista 'Política Exterior', tras la recuperación de Jersón por parte de Ucrania. La respuesta está clara para la periodista: "Por supuesto que es una derrota, Putin está perdiendo".

El problema, señala "es que no sabemos exactamente ahora mismo cuáles son los objetivos, qué es la victoria", pero lo que sí parece cada vez más claro es que "la guerra va a durar mucho". Para Moltó, "Putin se ha mantenido en el poder en estos 20 años porque ha recuperado el orgullo para el pueblo ruso y porque ha proporcionado estabilidad". En el escenario actual de la guerra, ambos están absolutamente cuestionados, asegura la experta.

"Putin no puede terminar esta guerra, el problema es que no sabemos qué puede ser para Putin algún tipo de victoria que le pueda dar a su sociedad", afirma. "¿Qué está pasando dentro de Rusia?", se pregunta Moltó para seguidamente proceder a lanzar una teoría: "Ha conseguido a gran parte de la población a través de la propaganda rusa que ha usado para que entienda que ya no va solo de Ucrania, sino que es un combate contra Occidente".